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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 446 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 456 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 446 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 456 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 448 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 915 milyon 446 bin 727,47 lira, işlem miktarı ise 778,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 63 milyon 672 bin 751,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.448.000,002.344,90

En Düşük2.446.000,002.345,00

En Yüksek2.456.000,002.370,00

Kapanış2.446.000,002.369,00

Ağırlıklı Ortalama2.452.056,022.359,38

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.915.446.727,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)778,08

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: AA / Ekonomi

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