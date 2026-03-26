Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 12.842,20 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 0,94 azalışla 12.842,20 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,39 ile orman kağıt basım, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle negatif seyrederken BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler

60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Netanyahu'nun eşi, çocuklarına yapılanlar yüzünden dile geldi

Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler