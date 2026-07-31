Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 13.458,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,73 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, güçlü teknoloji şirketi bilançolarının yapay zeka temasını yeniden desteklemesine karşın Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutmasıyla karışık seyir izleniyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA