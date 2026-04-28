Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 14.329,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 264,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,41 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve yapay zeka hisselerine yönelik satış baskısının teknoloji sektörü öncülüğünde risk iştahını zayıflatmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne pozitif başlamasına karşın, günü küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
