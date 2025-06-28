Borsa, Dolar ve Avro Bu Hafta Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,19 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.077,80 ve en yüksek 9.484,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 0,47 yükselişle 20.468,29 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,26 artışla 9.539,97 puan ve mali endeksi yüzde 5,45 yükselişle 12.067,17 puan olurken, sanayi endeksi yüzde 0,17 düşüşle 11.971,84 puan oldu.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,28 ile Şekerbank oldu.

Şekerbank'ı yüzde 17,49 ile Katılımevim, yüzde 16,35 ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,36 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 14,07 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,86 ile Batısöke Söke Çimento Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 668 milyar 40 milyon lirayla ASELSAN, 515 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,26 azalışla 4.199,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,24 değer kaybıyla 28.383,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,8870 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,37 artışla 46,8290 lira oldu.

Geçen hafta 53,5700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,24 kazançla 54,7700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,82 artışla 49,9700 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)