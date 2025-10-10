Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 18. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşecek

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) 18. Olağan Genel Kurulu, 12 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki tarihi Albert Long Hall'de gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını bir araya getiren genel kurul, bu yıl da üniversiteyle mezunlar arasındaki bağları güçlendirmeyi, dayanışmayı artırmayı ve geleceğe ilişkin vizyonu birlikte şekillendirmeyi amaçlıyor.

Genel Kurul'a, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı bekleniyor. Toplantıda yükseköğretim, bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.

BURA, üniversite mezunları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin toplumsal katkı mirasını sürdürmeyi hedefliyor.

Etkinlikte, derneğin geçmiş dönemde yürüttüğü projelerin yanı sıra yeni dönem hedefleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve mezun topluluklarıyla ilişkiler de ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BURA Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nin yalnızca akademik başarılarıyla değil, mezunlarının Türkiye'ye kattığı değerlerle güçlü bir kurum olduğunu belirtti.

Paluluoğlu, "BURA olarak mezunlarımız arasında bu bağı diri tutmayı, deneyimleri paylaşmayı ve dayanışmayı büyütmeyi önemsiyoruz. 18. Olağan Genel Kurul, bu birlikteliği yeniden hatırlatmak için önemli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.