Boğaz geçişlerinde yeni dönem! Zamlı tarife yarından itibaren başlıyor

Boğazlardaki gemi geçiş ücretlerine zam yapıldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğaz geçiş ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Zamlı tarifenin yarından itibaren başlayacağını ifade eden Uraloğlu "Net ton başına alınan 4,08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak" dedi.

NEYDİ NE OLDU?

1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden gemilerin net tonu başına 0,8063 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkarıldı. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olarak yeniden güncellendi.

3 KALEM ÜZERİNDEN ÜCRET ALINIYOR

Montrö Sözleşmesine göre Türk Boğaz'larından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.