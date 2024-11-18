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Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltıyor: 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

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ABD merkezli Boeing, iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma planı çerçevesinde 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, maliyetleri azaltmak için çeşitli önlemler almayı hedefliyor.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in, iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.
Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

EYLÜL AYINDA TEDBİRLER AÇIKLANMIŞTI

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.
Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı.
ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.
Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltıyor: 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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