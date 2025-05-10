İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Bitki Islahında Yeni Dönem: Genom Düzenleme ve Akıllı Tarım Teknolojileri

Bitki Islahında Yeni Dönem: Genom Düzenleme ve Akıllı Tarım Teknolojileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİSAB Başkanı Selami Yazar, bitki ıslahının iklim değişikliği ve diğer tehditlere karşı önemli bir savunma olduğuna dikkat çekti. Genom düzenleme ve akıllı tarım teknolojilerinin bu alanda devrim yarattığını vurguladı.

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Selami Yazar, bitki ıslahının çeşitli tehditlere karşı kalkan görevi gördüğünü, genom düzenleme ve akıllı tarım teknolojilerinin bu alanda yeni bir çağ başlattığını belirtti.

Yazar, yazılı açıklamasında, "11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliği, kuraklık, zararlılar, hastalıklar ve artan nüfus gibi küresel tehditlere karşı insanlığı bitki ıslahının kurtaracağını vurgulayan Yazar, bu işin yalnızca klasik melezleme tekniklerinden ibaret olmadığını ifade etti.

Yazar, moleküler markör destekli seleksiyonlar, gen düzenleme, yapay zekayla veri analizine kadar geniş bir bilimsel yelpazeyle çalıştıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin yerel genetik kaynaklarının bu çalışmalarda kullanılmasının, tarımsal bağımsızlık için kritik olduğunun altını çizdi.

Çalışmaların stratejik önemine işaret eden Yazar, "Geliştirilen yeni çeşitler, çiftçiye yüksek gelir, tüketiciye sağlıklı ürün, ülkeye ise stratejik tarımsal güç sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli tohumun gelecek garantisi olduğunu ve çeşitli tehditlere karşı kalkan görevi gördüğünü vurgulayan Yazar, ülkenin farklı iklim yapısı, genetik çeşitliliği ve köklü tarımsal geleneğiyle bitki ıslahında dünya çapında söz sahibi olabileceğini bildirdi.

Her yeni bitki çeşidinin büyük çabalar sonucu elde edildiğine dikkati çeken Yazar, şunları kaydetti:

"Gıda israfının azaltılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması için bitki ıslahı çok yönlü bir görev üstleniyor. Genom düzenleme ve akıllı tarım teknolojileri bu alanda yeni bir çağ başlatıyor. BİSAB olarak hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk perspektifiyle hareket ediyoruz. Genç araştırmacıların desteklenmesi, AR-GE yatırımlarının artırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Her yeni bitki çeşidi, büyük bir emek ve bilimsel çabanın ürünüdür. Bitki ıslahçılarımızın bilgisi ve sabrı sayesinde, daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir tarım geleceğine hep birlikte ilerliyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Türkan Şoray, 52 sene sonra Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti

52 yıl sonra ilk kez ziyaret etti: Duygusal anlar yaşandı
title