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Bitcoin'de yeni rekor! 71 bin doları aştı

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Kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri ise 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin sürmesi, Bitcoin'de yeni rekoru getirdi. Son 24 saatte yüzde 2,3 değer artışı kaydederek 71 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto para piyasasının değerinde de yükselişi beraberinde getirdi.

MERKEZ BANKALARININ FAİZDE DÜŞÜŞE GİDECEĞİ ARTIŞI DESTEKLEDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı. Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

NİSANDA YARILANMA GERÇEKLEŞECEK

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (1)

VATANSEVER:

daha da yolu var. Bu sene sonuna kadar 120bin dolar seviyesini görür.

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