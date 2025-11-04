Haberler

Bitcoin Fiyatı 100 Bin Doların Altına Geriledi

Güncelleme:
Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründeki aşırı değerlemelere ilişkin endişelerle 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin doların altına düştü. Küresel kripto para piyasası değeri ise yüzde 6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8'den fazla düşerek 23 Haziran'dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi.

TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10,6 oldu.

Yatırımcılar, özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bu aşırı değerlendirmenin dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Analistler, yatırımcıların Fed'in faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
