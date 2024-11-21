Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor

ABD başkanlık seçimlerinin ardından kripto piyasası genelinde yükseliş görüldü ve Bitcoin yeni rekor seviyelere ulaştı. İvmesini sürdüren Bitcoin 21 Kasım Perşembe günü 97.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

CoinGecko verilerine göre bugün 97.500 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yazı kaleme alınırken son 24 saatte %5.5 fiyat artışı kaydetmiş durumda ve 97.655 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin (BTC) bir haftada %8.3 ve bir ayda %44.5 oranında fiyat artışı kaydetti. BTC yıllık bazda %160 değerlendi.

Trump, kampanyası sırasında dijital varlıkları benimsedi ve ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin stoku biriktirme sözü verdi. Seçimden bu yana ABD'de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarına 4 milyar dolardan fazla para aktı.