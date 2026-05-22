Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 değer kazanarak 13.519,49 puana çıktı. Teknoloji endeksi yüzde 4,94 ile en çok yükselen sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 değer kazanarak 13.519,49 puana yükseldi.

Dün günü 13.163,88 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 355,61 puan ve yüzde 2,70 yükselişle 13.519,49 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 13.545,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,94, sanayi endeksi yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve mali endeks yüzde 1,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükselirken, 5'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 530 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,50, bileşik getirisi yüzde 44,60 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,7430 liradan, avro 53,0840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 530 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 102,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Adliyede ifade veren Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte