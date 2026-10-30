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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,04 düşüşle 10.938,08 puana geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,04 ve 227,3 puan azalarak 10.938,08 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kaybederek 10.938,08 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 227,3 puan ve yüzde 2,04 azalışla 10.938,08 puana indi.

Toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,23 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini yükseltmesiyle satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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