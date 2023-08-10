BIST 100 Endeksi İlk Yarıyı Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,45 artışla 7.710,5 puandan tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3, hizmetler endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı. Altının onsu 1.921 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27,0410 liradan, avro 29,7980 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.921 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay bir seyirle 87,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,45 artışla 7.710,5 puandan tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan değer kazandı.

Dün 7.600,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,71 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 7.652,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.647,1, en yüksek ise 7.732,6 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3, hizmetler endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Akbank ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.921 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0410 liradan, avro 29,7980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.921 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay bir seyirle 87,1 dolardan işlem görüyor.