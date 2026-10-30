BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 2,04 değer kaybıyla 10.938,08 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kaybederek 10.938,08 puana geriledi.

Çarşamba gününü 11.165,44 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 65,55 puan ve yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 227,3 puan ve yüzde 2,04 azalışla 10.938,08 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.930,02, en yüksek 11.106,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,28, sanayi endeksi yüzde 2,54, hizmetler endeksi yüzde 1,66 ve mali endeks yüzde 1,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 87'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,25, bileşik getirisi yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9480 liradan, avro 55,9820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 artışla 117,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA