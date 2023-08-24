BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 artışla 7.667,45 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,25 puan değer kazandı. Altının onsu 1.920 dolar seviyesinde, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 değer kazanarak 83,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 artışla 7.667,45 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,25 puan değer kazandı.

Dün, 7.602,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.646,91, en yüksek ise 7.745,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84 ve sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,6 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.920 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2180 liradan, avro 29,5270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.920 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 değer kazanarak 83,2 dolardan işlem görüyor.