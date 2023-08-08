BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,90 puan azalarak 7.412,2 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.359,4, en yüksek 7.504,3 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 7.412,2 puandan tamamladı. Altının onsu 1.927 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 düşüşle 84,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,90 puan azalarak 7.412,2 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.359,4, en yüksek 7.504,3 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 7.412,2 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,14, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kaybederken, hizmetler endeksi de yüzde 0,2 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70 puan ve yüzde 0,87 düşüşle 8.017,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Koza Altin, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası oldu.

Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9631 lira, satışta 27.0711 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9462 lira, satışta 27.0542 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 düşüşle 84,7 dolardan işlem görüyor.