Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 14.335,49 puandan kapatırken, 39,91 puan değer kaybı yaşadı. Endeks, gün içinde en düşük 14.243,57 puanı görerek, piyasalardaki dalgalı seyirle dikkat çekti.

BIST 100 endeksi, güne 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.243,57 puanı, en yüksek 14.948,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 13,88 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 16.458,09 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve mali endeks yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. Gülermak Ağır Sanayi, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 733 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 733 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,7818, satışta 44,9612 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,7787, satışta 44,9582 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1724, sterlin/dolar paritesi 1,3507 ve dolar/yen paritesi 159,410 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
