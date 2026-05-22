Borsada Satış Baskısı Sürüyor: Bıst 100 Güne Yüzde 1,5 Düşüşle Başladı

(ANKARA) - CHP'ye "mutlak butlan" kararının ardından, BIST 100 endeksi dün yaşanan yüzde 6,05'lik sert kayıptan sonra bugün yeni işlem gününe de düşüşle başladı. Dolar 45,74 seviyesinde işlem görürken, altın fiyatlarında ise yatay ve sınırlı aşağı yönlü seyir izlendi.

Borsa İstanbul'da satış baskısı yeni işlem gününde de etkisini sürdürdü. Dün sert kayıplarla günü tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne de düşüşle başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybıyla 13 bin 163,88 puandan tamamladı. Endeksteki sert düşüşün ardından yeni işlem gününde de negatif görünüm sürdü.

BIST 100 endeksi, bugüne önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12 bin 966,26 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi ise yüzde 1,51 değer kaybetti.

ALTIN GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan altın piyasasında sınırlı hareketler izlendi. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 bin 654 liradan tamamladı.

Gram altın, güne yatay bir seyirle başlarken saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 653 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 560 liradan satıldı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş gösterdi. Altının onsu önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 4 bin 525 dolar seviyesinden işlem gördü.

Döviz piyasasında ise CHP'deki "mutlak butlan" kararının ardından sınırlı yükseliş gözlendi. Mahkeme kararının ardından dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 45,74 seviyesinden işlem gördü.

