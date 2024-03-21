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Toptancıya mı, vatandaşa mı yaradı? '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı

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Bilinen bir süper market 1 alana 1 bedava kampanyası kapsamında bisküvi, kek, çikolata ve gofretlerde indirim günlerini başlattı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte indirim kampanyalarına yenilerini ekleyen marketten alışveriş yapanlar,kampanya günlerini yakından takip ediyor.

Bisküvi ve gofret için market rafları boşaltıldı

RAFLARDA ÜRÜN KALMADI

19 Mart 2024 tarihinden itibaren süper market, bisküvi kek, ve gofretlerde aynı üründen alanlara 1 alana 1 bedava kampanyası başlattı. Kampanya sonrası markete hücum eden vatandaşlar raflarda ürün bırakmadı. Sosyal medyanın gündemine düşen bomboş market rafı hakkında birçok yorum yapıldı. Ürünlerin tüketici tarafından değil de toptancılar tarafından boşaltıldığı iddia edildi. Markette bakkal ve büfe sahipleri kuyruk oluşturdu.

En son pandemide böyle bir tablo görülmüştü. Yaşanan bu durum marketin satış tekniği yaptığı, aslında bedava ürün olmadığı ve fiyatın önce yukarı çekilerek böyle bir taktik uygulandığı yönünde yorumları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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