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Uzmanlardan Okul Öncesi Göz Muayenesi Uyarısı

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde çocukların rutin göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Çocukların görme sorunlarını fark edemeyebileceğini, bu nedenle şikayet olmasa bile kontrollerin önemli olduğunu belirten Çeliker, erken teşhisin göz tembelliği ve miyopi gibi sorunların önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde çocukların rutin göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çeliker, çocukların bazı görme sorunlarını fark edemeyebildiğine dikkati çekerek, okul başlamadan yapılacak göz kontrollerinin sorunların erken dönemde belirlenmesine katkı sağlayabileceğini aktardı.

Okul döneminde çocukların görme fonksiyonlarının hem ders başarısı hem de günlük yaşam açısından önem taşıdığını vurgulayan Çeliker, herhangi bir şikayet bulunmasa bile rutin göz kontrollerinin önemli olduğunu kaydetti.

Çeliker, çocukların görmelerindeki farklılığı her zaman dile getiremeyebileceğini işaret ederek, "Çocuk, kendisinin nasıl görmesi gerektiğini bilmediği için görmesindeki bir problemi normal kabul edebilir. Özellikle bir göz diğerinden daha az görüyorsa çocuk bunu fark etmeyebilir. Bu durum zamanında saptanmadığında göz tembelliğine yol açabilir. Şaşılık ve iki göz arasında belirgin numara farkı da erken dönemde değerlendirilmesi gereken durumlardır. Bu nedenle ailelerin yalnızca çocuk bir şikayet söylediğinde değil, düzenli göz kontrolleri konusunda da dikkatli olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çocuğun bir şikayet söylediğinde değil, rutin olarak göz muayenesine başvurmasının önemli olduğunu belirten Çeliker, okul başlamadan yapılan kontroller sayesinde, fark edilmeyen bazı görme sorunlarının erken dönemde yakalanabileceğini aktardı.

Çeliker, çocukların okul hayatıyla birlikte tahtaya bakma, kitap okuma, yazı yazma ve yakın mesafede çalışma sürelerinin arttığını ifade ederek, görme problemlerinin bu dönemde daha fazla fark edilebildiğini kaydetti.

Çocuğun tahtayı görmekte zorlanmasının, yazılara yaklaşmasının veya görmeyle ilgili güçlük yaşamasının okul döneminde daha belirgin hale gelebileceğine değinen Çeliker, "Ancak bizim amacımız sorun ortaya çıktıktan sonra fark etmek değil, mümkünse rutin muayenelerle daha erken dönemde değerlendirmektir." bilgisini paylaştı.

Çeliker, okul çağındaki çocuklarda takip edilmesi gereken görme sorunlarından birinin de miyopi (uzağı görememe) olduğunu aktararak, miyopun çocukluk döneminde ortaya çıkabileceğini ve zaman içerisinde ilerleyebildiğini belirtti.

Özellikle büyüme çağında düzenli göz kontrolünün önemine işaret eden Çeliker, şunları kaydetti:

"Miyopi yalnızca gözlük numarasının değişmesi olarak değerlendirilmemeli. Özellikle erken yaşta başlayan miyopide ilerleme hızının takip edilmesi gerekir. Günümüzde uygun çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik farklı yöntemler de bulunuyor. Düzenli kontroller, hem görme kusurundaki değişikliklerin zamanında fark edilmesini hem de gerekli durumlarda uygun yaklaşımın belirlenmesini sağlar."

Çeliker, ailelere okul dönemi öncesinde çocuklarının göz sağlığını da rutin sağlık kontrollerinin bir parçası olarak değerlendirmeleri önerisinde bulunarak, "Çocuğun herhangi bir yakınmasının olmaması gözünde bir problem bulunmadığı anlamına gelmeyebilir. Okul başlamadan yapılacak rutin bir göz muayenesi, hem mevcut görme durumunun değerlendirilmesi hem de ilerleyen dönemde oluşabilecek değişikliklerin karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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