Biruni Üniversitesi Mezunları, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavında İlk 100'e Girdi

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun 3 öğrenci, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) ilk 100 içinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, sonuçları açıklanan 2025-DUS 2. Dönem ve 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı'nda (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti.

DUS'ta, Biruni mezunlarından Başak Demir 21'inci, Çağatay Özkan 75'inci ve Seray Yavuz 86'ncı olarak Türkiye genelinde ilk 100'e girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, bilimin ışığında ilerleyen, özveriyle çalışan ve başarılarıyla kendilerini gururlandıran öğrencilerini kutladıklarını aktardı.

Eğitim metotlarının bu başarıda etkili olduğunu belirten Yüksel, "Her hafta sabahın erken saatlerinde yaptığımız toplantılarla, öğrencilerimize özel olarak geliştirdiğimiz 10 yenilikçi eğitim metodunun bir sonucu olarak, uzmanlık sınavlarında elde edilen bu dereceler bizlere büyük bir gurur yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, başarılı sonuçların sadece bireysel gayretin değil, aynı zamanda Biruni Üniversitesi'nde yıllardır süregelen sistemli, yenilikçi ve insan odaklı eğitim anlayışının bir ürünü olduğunu vurgulayarak, "Emeği geçen tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimizin ailelerine ve Biruni ailesine teşekkür ediyorum. Bilimin geleceğini inşa etmeye, aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.