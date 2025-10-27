Biruni Teknopark Ön Kuluçka Demoday Programı Finali Gerçekleşti

Biruni Teknopark Girişim Ofisi, "Fikrini Sahneye, Girişimini Geleceğe Taşı" temalı Ön Kuluçka Demoday Programı'nın finali gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, N Kolay Ödül sponsorluğunda ve Aktif Ventures'ın destekleriyle düzenlenen programa 50'nin üzerinde başvuru yapıldı.

Programda girişimci adayları, bir ay süren yoğun eğitim ve mentörlük sürecinde iş modeli ve planı oluşturma, pazarlama ve pazar analizi, startup hukuku, sunum teknikleri, finansal tablolar, yatırıma erişim ve fikri, sınai mülkiyet hakları gibi alanlarda kapsamlı eğitimler aldı.

Eğitim sürecinin ardından yapılan değerlendirmelerde 8 girişim finale kaldı. Finalde OnikoNails, Revisee, Berry Silkus, Sekonderma, Cam Interview, Spekta Autonomous, ChatCNC ve AeroWave projeleri yer aldı.

Finalde yapay zeka destekli asistan uygulamasıyla ChatCNC, CNC makinelerinde oluşabilecek arızaları önceden tespit ederek üretim verimliliğini artıran yenilikçi çözümüyle birinciliğe layık görüldü.

İpek böcekçiliğinde çevresel sürdürülebilirliği destekleyen alternatif yem projesiyle ikincilik ödülünü Berry Silkus, sağlık alanında otonom dron taşımacılığı sistemiyle üçüncülük ödülünü ise Spekta Autonomous kazandı.

Biruni Teknopark Girişim Ofisi yetkilileri, genç girişimcilerin inovasyon ve teknoloji odaklı projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, girişimcilik kültürünün üniversite ekosisteminde daha da güçleneceğini ifade etti.