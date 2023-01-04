Biraya büyük zam! Yeni fiyatlar tiryakileri alkole küstürecek

Yeni yıla girilmesiyle bir zam da biraya geldi. Bugün itibarıyla etiketlere yansıyan fiyat artışıyla en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye yükseldi. 28 liraya satılan biralar 38 TL'ye, 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

2023 yılı için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince biranın fiyatı yüzde 35 oranında arttı.

EN UCUZ BİRA 33 TL

Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye yükseldi. 28 liraya satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı.

FİYAT 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

30 liraya satılan bir başka bira çeşidinin fiyatı ise 45 TL oldu. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.