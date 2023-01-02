Bir zam da mutfak tüpüne! Yeni fiyat ocak söndürecek
Ekonomi Haberleri
Yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlar da üst üste gelmeye başladı. Zam furyasından son etkilenen ise mutfak tüpü oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 345 TL'ye kadar çıktı.
Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Gıdadan enerjiye, akaryakıttan giyime kadar birçok ürünün fiyatı değişirken son zam ise mutfak tüpüne geldi.
Son zamla birlikte mutfak tüplerinin fiyatı 345 TL'ye kadar yükseldi. İşte 2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları:
- Aygaz maksi tombul 345 TL
- Aygaz maksi uzun 345 TL
- Aygaz mini ocak 120 TL
- Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL
- Mini tekne tüpü 50 TL
- Gri ev tüpü 12 kg 340 TL
- Gri küçük tüp 2 kg 98 TL
- Ticari tüp 24 kg 690 TL
- Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL
- Forklift tüpü 16 kg 460 TL
- Forklift tüpü 24 kg 750 TL
- 2 kg piknik tüpü 65 TL
- 12 kg ev tüpü 320 TL
- 24 kg ticari tüp 612 TL
- 45 kg sanayi tüpü bin 235 TL
- 45 kg propan tüpü bin 300 TL
- 2 kg piknik tüpü 85,50 TL
- 12 kg ev tüpü 330 TL
- 24 kg ticari tüp 620 TL
- 45 kg sanayi tüpü 920 TL