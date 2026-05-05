BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kapasite fazlasını eritmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla dünya genelinde 1860 çalışanıyla yollarını ayıracağını ve birden fazla üretim tesisini kapatacağını duyurdu.

BioNTech, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini ve yeni maliyet düşürme planını yayımladı.

Buna göre, 2025'in ilk çeyreğinde 415,8 milyon avro net zarar eden şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 531,9 milyon avro net zarar açıkladı.

BioNTech'in geliri ise ilk çeyrekte yüzde 35 azalarak 118,1 milyon avroya geriledi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 182,8 milyon avro gelir elde etmişti.

BioNTech, koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde stratejik maliyet yönetimi başlatacağını da açıkladı.

Bu kapsamda, Almanya'nın Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen kentlerindeki tesisler 2027 yılı sonuna kadar kapatılacak. Ayrıca şirket Singapur'daki üretim tesisinin faaliyetlerine de gelecek yılın ilk çeyreğinde son vermeyi planlanıyor. Almanya'da yalnızca Mainz'daki genel merkez ile Berlin ve Münih'teki ofisler faaliyetlerine devam edecek.

Alınan bu radikal önlemlerin 2029 yılına kadar tamamen hayata geçirilmesiyle, yıllık bazda yaklaşık 500 milyon avro tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Şirket, Kovid-19 salgını ve sonrasında aşılardan sağlanan 16,8 milyar avroluk güçlü nakit rezerviyle dönüşüm sürecini finanse etmeyi hedefliyor.

BioNTech, elde edilecek bu fonun tamamen kanser ilaçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi süreçlerinde kullanılacağını belirtti.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını bu alana kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi, 2030 yılına kadar ise kanser tıbbında dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 2 bin çalışanla yollar ayrılıyor

Şirketin 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı yapılandırma süreci, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 22'sine tekabül eden 1860 çalışanı etkileyecek. İşten çıkarmaların 820'si CureVac bünyesinde, 540'ı Marburg'da, 440'ı Idar-Oberstein'da ve 60'ı Singapur'da gerçekleşecek. Şirket, istihdam kaybının etkisini azaltmak amacıyla etkilenen tesisler için satış seçeneklerini değerlendirdiğini açıklarken, dönüşüm sürecini 16,8 milyar avroluk güçlü nakit rezerviyle finanse etmeyi hedefliyor.

Öte yandan, planlanan işten çıkarmalar, Almanya'da tepkiyle karşılandı. Sendikalar, salgın döneminde devlet yardımı alan bir firmanın milyarlarca avroluk hisse geri alım programı açıklarken işten çıkarmaya gitmesini sert bir dille eleştirdi ve şirketi "kısa vadeli finansal kazanç uğruna üretim kapasitesini yok etmekle" suçladı.