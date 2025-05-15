Binance Research, Nisan Ayı Kripto Piyasa Raporunu Yayınladı

Binance Research, dijital varlık piyasasındaki gelişmeleri ele aldığı nisan ayına ait "Aylık Piyasa Görünümü Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Binance'ın araştırma kolu olan Binance Research, dijital varlık ekosistemini şekillendiren temel eğilimlere dair veriye dayalı kapsamlı analiz sunan nisana ait raporda makroekonomik koşullardaki iyileşme, kurumsal ilginin artışı ve gelişen kullanım alanları, piyasanın yükselişinde etkili oldu.

Rapora göre, küresel kripto varlık piyasası nisanda yüzde 10,8 büyüyerek önemli bir toparlanma sergilerken, bu hareketlilik, azalan makro baskılar ve kurumsal yatırımcıların sektöre geri dönüşüyle desteklenerek yılın ikinci çeyreği için dijital varlıklar adına umut vadeden bir tablo çizdi.

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine rekor düzeyde fon girişleri sayesinde yüzde 63'e ulaşırken, bu oran, 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, bu artışın temelinde Bitcoin'in yeniden "dijital altın" olarak konumlanması ve rezerv varlık olarak giderek güçlenen rolü olduğu belirtiliyor.

Bitcoin, bu dönemde yaklaşık 105 bin dolardan işlem görürken yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte, ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü talep, arzın azalması ve küresel likiditenin artması etkili oldu.

Makro belirsizliklerin sürdüğü, "fiat varlık" birimlerinin ise enflasyonist baskı altında kaldığı bir ortamda Bitcoin, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için giderek daha fazla bir "değer saklama aracı" ve "enflasyona karşı koruma" işlevi görüyor.

CeFi girişimlerine yönelik yatırım hacmi önemli ölçüde arttı

Altcoin piyasasında öne çıkan isimlerden SUI, kurumsal yatırımcı ilgisi ve ekosistem işbirlikleri sayesinde yüzde 54'lük bir artışla dikkat çekerken, onu, Kanada'da ilk spot SOL ETF'sinin onaylanması ve kripto varlık odaklı fonların yoğun alımlarıyla yüzde 15 yükselen Solana (SOL) izledi.

Nisan ayında merkezi finans (CeFi) girişimlerine yönelik yatırım hacmi önemli ölçüde artış kaydetti. Geçen yılın sonunda yüzde 6,1 olan bu oran, nisan itibarıyla yüzde 41,4'e yükseldi.

Bu eğilimin, daha ılımlı bir düzenleyici atmosfer ve merkezi platformlara duyulan güvenin yeniden oluşmasıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Zincir üzerindeki işlem verileri, kripto varlık ekosisteminde özellikle ödeme, ticaret ve "staking" gibi uygulamalara olan ilginin arttığını ve kullanım alanlarının olgunlaştığını gösterirken, Stabilcoin'ler, merkeziyetsiz borsalar (DEX'ler) ve likit staking protokolleri, zincir üstü toplam işlem ücretlerinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu.

Özellikle stabilcoin'ler, tek başına yüzde 47,2'lik bir payla bu alanın en baskın oyuncusu olarak öne çıktı.

Öte yandan bültenin yayına hazırlandığı dönemde Bitcoin, ocak ayından bu yana ulaştığı en yüksek seviyede, yaklaşık 105 bin dolardan işlem görüyordu. Bitcoin'deki bu son yükseliş, ETF'lere yönelik güçlü talep, kurumsal birikim ve olumlu jeopolitik ile ticari gelişmelerin oluşturduğu pozitif atmosferin etkisiyle gerçekleşti.