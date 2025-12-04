Haberler

Bilecik'te arıcılara 1000 kovan dağıtıldı

Bilecik'te arıcılara 1000 kovan dağıtıldı
Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen programda, 86 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı. Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'in arıcılığa uygun coğrafi yapısını vurguladı ve arıcılığın sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Bilecik'te, kent genelindeki 86 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in coğrafi yapısı itibarıyla arıcılığa elverişli bir kent olduğunu söyledi.

Bu coğrafi yapının üretilen balın lezzetini etkilediğini belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Bugün, ilimizde 429 işletmemiz ve 20 binin üzerinde aktif kovanımız bulunuyor. Her ne kadar 2025'te yaşanan kuraklık sebebiyle bal üretiminde düşüş yaşamış olsak da bu durum, bize arıcılığımızı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini bir kez daha göstermiştir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da arıcılığın toprağı, bitkiyi, meyveyi, tarımsal verimliliği ve biyoçeşitliliği doğrudan etkileyen, stratejik bir alan olduğunu dile getirdi.

Arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Ayvalık, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez'in hitabıyla devam eden organizasyon, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesi ve kovan dağıtımıyla sona erdi.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile diğer ilgililer ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi
Haberler.com
title
