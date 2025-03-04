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Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

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"İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı. Bu olayın yankıları sürerken Kurulan bir WhatsApp grubunda hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

100 MİLYONLUK YOLSUZLUK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL'lik yolsuzluk tespit etti.

"BEYKOZ KAHVECİSİ" GRUBU KURMUŞLAR

Polis ekipleri, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz Belediyesi'nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında 'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi. Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleye hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi. Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi'nin ihaleyi iptal ettiği saptandı.

BAŞKAN "HABERİM YOK" DİYOR

Köseler'in savcılık ifadesinde "İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" dediği öğrenildi.

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

İşte WhatsApp grubunda geçen o diyaloglar;

  • T.Ç.: Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.
  • H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.
  • T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK'sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.
  • H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.
  • T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.
  • H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz
  • T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

GRUBUN YÖNETİCİSİ "BELEDİYE FURKAN"

'Beykoz Kahvecisi' adlı bir WhatsApp grubunu 'Belediye Furkan' diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi.

  • X şahıs: 12'sine kadar mı teklif vermemiz lazım.
  • Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.
  • X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.
  • T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.
  • H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.
  • T.Ç: Merhaba nedir rakam.

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

"RETRO ALACAK İHALEYİ"

  • H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için.
  • T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.
  • H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.
  • X: Retro alacak ihaleyi
  • Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri
  • X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?
  • Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.
  • X: Ok
  • Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.
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Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıAdam Bey:

AKPKK belediyeler de sanki yok mu? Araştırsan hepsi yolsuz ve hortumcu çıkar ve belediye kalmaz! Tüm Türkiyeyi CHP verirsen kalkınır anavatanımız!

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme179
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Haber YorumlarıHülagü:

Hay maşallah . Ekrem Bey yine Beykoza git bari. Ama bu yazışmaları da oku halka

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Adalet, vurdu gol oldu...

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp ye oy veren ve maaşlı tröller neden susuyor ???

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Kadir abi inandı ??

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıknn_karani:

delil olsunda

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

ülke Müslüman değil ,hiçbir kanunu İslama uygun değil hatta zıt, çalan çalana, bu zamana kadar herkes çaldığı için kimse kimseye karışmıyordu ama rekabet oluşunca işler değişti, boşuna siyasete girmiyorlar, sınırsız çalma imkanı sınırsız yetki, dürüst bir insan siyasete girmez.

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Haber YorumlarıQuantum:

İçişleri bakanlığı zahmet olmazsa kendisine ait arsaları satmaya başlayan borç batağındaki başakşehir belediyesinede bi uğrasın

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Haber Yorumlarıremat tamer:

vay aptallar. .olmayan işin ihalesini yapıyorlar..siz de diğerleri gibi normal yaptığınız işi yani 10lira tutan işi 100lira diye pahalı göstersenize..en azından orada bir iş olur bakın biz yaptık diye de övünürsünüz...

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Haber YorumlarıAdem:

Alfabetik(!) sırayla gidiyorlar şu anda belediyeler.. şu anda B harfinde..

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