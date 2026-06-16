Beyaz et fiyatlarına fahiş zam yapan marketlere 10 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca beyaz et fiyatlarına yönelik yapılan incelemede, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da faaliyet gösteren marketlere 10 milyon 114 bin 595 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada incelemeler yapıldığı, elde edilen tespitlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirildiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında, olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı