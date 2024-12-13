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BESOB'un Dijital Gelişim Projesi ile Esnaf ve Öğrenciler Büyüyor

BESOB'un Dijital Gelişim Projesi ile Esnaf ve Öğrenciler Büyüyor
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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, üniversitelerle işbirliği yaparak geliştirdiği Dijital Gelişim Ofisi Projesi ile esnafı dijital dünyaya entegre ediyor. 332 üniversite öğrencisi arasından seçilen 30 genç, esnafın dijitalleşme sürecine destek veriyor. Proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından ödüle layık görüldü.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), üniversitelerle işbirliği yaparak geliştirdiği ödüllü "Dijital Gelişim Ofisi Projesi"yle (DGOProje) hem öğrencileri eğitiyor hem de esnafın dijital dünyaya entegre olması için ücretsiz destek sağlıyor.

BESOB Akademi bünyesinde kurulan Dijital Gelişim Ofisi, esnaf ve sanatkarların işletmelerini dijital dönüşüm sürecine hazırlamak, bu süreçte ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaparak projeyi hazırladı.

Bu kapsamda 332 üniversite öğrencisi arasından seçilen 30 genç, akademide dijital pazarlama stratejileri, online satış teknikleri, e-ticaret platformları, dijital finans yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

Destek talep eden oda üyelerinin iş yerlerine gönderilen öğrenciler, onların dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamaları için destek veriyor.

Ayrıca, işletmelerin teknolojik altyapılarının oluşturulması ve dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları teknolojik araçların kullanımı konusunda da üyelere ücretsiz eğitimler veriliyor.

Projeyle esnaf ve sanatkarlar, işletmelerini dijitalleştirerek daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor, ürün ve hizmetlerini online olarak sunabiliyor ve işletmelerinin büyümesine katkıda bulunuyor.

Üyelerin dijitalleşmesine ve çağa ayak uydurmasına destek sağlayan DGOProje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca 26-30 Kasım'daki oylamalarla düzenlenen Ortak Yarınlar 2024 Ödülleri'nde "Birlikte Mümkün Kategorisi"nde ödüle layık görüldü.

Öğrenciler ile esnaf birlikte gelişti

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, AA muhabirine, iki üniversitede düzenledikleri proje yarışmasına 332 öğrencinin müracaat ettiğini anlattı.

Değerlendirme sonucu seçilen ve çeşitli eğitimlerden geçirilen 30 öğrencinin gruplara bölünerek işletmelere gönderildiğini belirten Bilgit, "Öğrenciler öncelikle esnafın e-ticaret ve ihracatına destek verdiler. Bu arada kendilerini de geliştirmiş, esnaflığı öğrenmiş oldular. Bu gençler ve işletmeler arasında da bir yarışma düzenleyip ilk 3'e ödüller verdik, çok da başarılı oldular." dedi.

Bilgit, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki bazı işletmelerde de uygulanan projeye katılan gençlerden bazılarının kendi iş yerlerini açtığı bilgisini verdi.

DGOProje'nin üyelere sağladığı avantajlara dikkati çeken Bilgit, şunları söyledi:

"Esnafımız dijitalleşme ve e-ticarette biraz ağır kalıyor. Onun için bu gençler bu esnafı motive etti. Çok da güzel, olumlu sonuçlar aldık ve hala almaya devam ediyoruz. Bu süreci tamamen ücretsiz yaptık. Esasında büyük maliyeti olan bir proje ama esnafımız çok şanslı. Kent merkezinde, ilçelerde birçok işletmeye destek verdik. Mobilyacısından tatlıcısına, şoförüne kadar 200'e yakın esnafa destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu proje hem Bursa'da hem de Türkiye'de tek. Esnaf teşkilatlarıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) bağlı 81 ilin birlik başkanlarıyla istişare ediyoruz. Bu projeye çok önem verdiklerini biliyoruz. Esnafımızın gelişmeleri için onlara dokunduğumuz zaman onların ticari faaliyetlerini bir tık yukarıya taşıdığımız zaman görevimizi yaptığımızı hissediyoruz."

İş yerini ulusal pazara açtı

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bijuterisi için destek alan Ahmet Şengül ise işini geliştirmeyi düşündüğünü ancak küçük yaşlardan beri esnaflık yaptığı için dijital dünyaya uzak olduğunu ifade etti.

Bilgit öncülüğünde gerçekleştirilen projeyi öğrenince başvurduklarını dile getiren Şengül, "Hem kendimizi tanıtma hem de firmamızı ulusal pazara açma şansımız oldu. Bu ofisten 3 arkadaşımız geliyor. Yaklaşık 7 haftadır hizmet alıyoruz. Arkadaşlarımız burada yaklaşık 300 ürünün fotoğraflarını çekerek, 4 farklı pazar yerine bu ürünleri sundu." diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceylan Alataşlı, sosyal medya danışmanı olarak yer aldığı projeyle hem eğitim aldığını hem de kazanç elde ettiğini belirtti.

Sosyal medyada hiç yer almayan veya kendilerini bu anlamda geliştirmek isteyen esnaf ve sanatkarlarla çalıştıklarını anlatan Alataşlı, "Bir kadın kooperatifimizin hiç sosyal medya hesabının olmadığını varsayalım. Biz ona bir Instagram hesabı oluşturuyoruz. Kooperatifler arasında rakip analizi yapıyoruz. Neler paylaşılmış, neler yapılmış, en çok hangi içerikler tutuyor; bunları belirleyip ona göre yol haritası çiziyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımız ürün çekimlerini yapıyor, tasarımcılarımız gönderiyi tasarlıyor ve paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Ay da tasarımcı olarak projeye dahil olduğunu, esnafın sosyal medya, web site, e-ticaret alanlarındaki ihtiyaçlarına çözümler ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Ekonomi
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