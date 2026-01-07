BES'te devlet katkısının oranı düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısında değişiklik yapılmasıyla ilgili hazırlanan taslak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bireysel emeklilik sistemindeki 18 milyon kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30'luk devlet katkısı yüzde 20'ye düşürüldü.

DEVLET KATKISI TUTARI 500 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Kararda şöyle denildi: "4632 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için Devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk parası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.

4632 sayılı Kanunun ek 2'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sağlanan ilave Devlet katkısı tutarı beşyüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir."