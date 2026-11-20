Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorinin ardından benzine de indirim göründü. Benzine, bu gece yarısı (cumartesi gününden geçreli) 1 TL 86 kuruş indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşüyor. Motorinin tonu, bin 200 doların altını gördü. Motorinin tonu, şu sıralarda bin 177 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşe bağlı olarak motorine, bugünden geçerli 6 TL 58 kuruş indirim yapıldı.

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı da geriliyor. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzine de indirim göründüğünü belirterek, "Benzine, bu gece yarısından geçerli 1 TL 86 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, benzin ve motorinde düşüş eğiliminin sürdüğünü, bu sürecin devam etmesi halinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA