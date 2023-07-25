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Benzin ve motorinin ardından bu kez de oto gaza zam geliyor! Fiyat 14 lirayı aşacak

Ekonomi Haberleri

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bu gece de oto gaza 24 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, bugün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bu kez de oto gaza zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatının 24 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıkacak.

Seçim döneminden bu yana akaryakıt fiyatları neredeyse 2 kat arttı. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 lirayı, 19 liradan satılan motorin ise 34 lirayı aştı. Bu süreçte bezinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (12)

Merdan:

Yeniden doğalgaz, yeniden petrol bulana kadar zamlar devam edecek.

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KK İSİTAF:

Allah'ıma çok şükür iyi ki reise oy vermişiz. bir daha olsa bir daha verirdim. milletimiz için her şeyin en iyisi sonuçta

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FATİH ARSLAN:

Gardaş Allah rızası için ne doğal gaz ne de petrol bulun. Yeter artık bıktık sizin günü kurtarma balon haberlerinizden.

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