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Benzin ve motorine okkalı zam

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Benzin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzinin ve motorinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

21 Haziran Zam Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Polat46 null:

elinize kolunuza sağlık...güzel oluyor bu millete bu zamlar

53
4
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Sefa Altun:

İnsanlar hakettiği şekilde yönetilir.....

yanıt33
yanıt3
murat dural:

Hani her yerden petrol çıkıyor ya bize ne zaman faydası olacak yoksa çıkan petroller saray için mi kullanılıyor?

32
6
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

zammın petrol fiyatı veya doların artışıyla bir ilgisi tamamiyle bütçedeki açıkla ilgili osmanlı gibi para bitince sefere çıkılırdı

25
4
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YalancıSavar:

Sefere çıkmanın parayla ne alakası var? GHenelde sorun yerlere sefer düzenir gider savaşla düzene sokarlardı tabii savaş ganimeti devlete ne kazandıracak ki? savaşi ganimetini askerler alırdı. Devlet sadece vergiye bağlayabilird ferettiği yeri

yanıt2
yanıt0
Yalçın Karaduman:

Bu mazot Benzin 100 lirada olsa bizim insanımıza müstahak kimsenin sesi çıkmıyor elleme iyi oluyo

24
4
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Mehmet ŞaFaK:

her böyle haberin peşine akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor yazmak zorundamisiniz

17
1
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Engin Durmaz:

Gelsin sıkıntı yok

11
0
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Mücahit Kılıç:

Brent petrol varili 85 dolara düştü. Dünyada düşse bizde yükseliyor, gerçi dünyada yükselse bizde gene yukseliyor her türlü yukseliyor. Yiyin efendiler yiyin

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0
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