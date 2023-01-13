Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pompaya yansıyan rakam araç sahiplerini üzecek! Gece yarısı benzine 80 kuruş zam geldi

Ekonomi Haberleri

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar pompaya yansıdı. Benzinin litresi son zamla birlikte 19,69 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatına çarşamba günü 60 kuruş indirim gelmesinin ardından bugünden geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam yapıldı.

Benzine gelen son zamla birlikte benzin fiyatları yeni yıla başladığı 19,46 TL'lik seviyenin üzerine çıktı. Zammın ardından İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı ortalama 19,69 liraya yükseldi. Motorinin litresi ise 22,07 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Son zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzinin litre fiyatları şöyle oldu:

Motorin litresi 22,07

Benzinin litresi 19,69

Motorin litresi 22,29

Benzinin litresi 19,94

Motorin litresi 22,39

Benzinin litresi 19,90

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Zam Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title