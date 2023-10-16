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Beklenen yağışların gelmemesi Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesini düşürdü

Kocaeli'de beklenen yağışların etkili olmaması neticesinde kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 44'e kadar düştü. Kocaeli'de sonbaharda beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 44'lere geriledi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 22.59 milyon metreküp su kaldı. Yuvacık Barajı havadan da görüntülendi.