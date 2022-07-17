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Bayram sonrası sebze fiyatları düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tokat'ta, Kurban Bayramı sonrasında sebze fiyatları düşüşe geçti.

Tokat'ta, Kurban Bayramı sonrasında sebze fiyatları düşüşe geçti.

Behzat deresi üzerinde kurulan kapalı pazar yerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bayram öncesi 7-8 lira olan salatalığın kilosu 4-5, 13-15 liraya kadar çıkan domatesin kilosu ise 10-7,5 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarında da geçen haftaya göre düşüşler yaşandığı gözlemlendi.

Pazarcı esnafından Selahattin Camgözoğlu, geçen haftaya göre sebze fiyatlarında düşüş olduğunu ifade ederek, "Bayram haftasından dolayı fiyatlar biraz daha yüksekti. Domates geçen hafta 12-15 liraydı. Bu hafta 7,5-10 lira arasında gidiyor. Biber geçen hafta 15 liraydı. Şu an 8-10 liraya kadar var. Kabak, salatalık 7,5 lira idi bu hafta 4 lira oldu. Patlıcan geçen hafta 10 liraydı. Bu hafta 7 lira, fasulye 15 liraydı 10 liraya düştü. Patates, soğan 8,5-10 lira arasında gidiyor. Havalar ısınınca mallar bollaştıkça, yerli ürünler çıktıkça fiyatlar düşer" dedi.

Pazar esnafından Emre Sevim ise domates, biber fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığını belirterek, "İnşallah daha da düşer, iyi olur. Temennimiz o. Fiyatlarda ortalama 2-3 lira düşüş var" diye konuştu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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