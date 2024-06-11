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Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor

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İkinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 20 gerilerken, araç bolluğu yaşanıyor. Oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirtiyor.

İkinci el araç piyasası bayram öncesi de durgunluğunu koruyor. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 gerilerken, piyasada araç bolluğu yaşanıyor. Araç seçeneklerinin çok fazla olduğunu söyleyen oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirttiler. Oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı kimsenin araç almadığını söyledi.
Bir süredir hem fiyatları hem de hareketliliği azalan ikinci el araç piyasası, bayram öncesi de aynı havayı koruyor. Piyasada araç bolluğu yaşanırken, araç seçenekleri de artmış durumda.

Oto galericiler bayram öncesinde uygun fiyatlı araçların satıldığını söyledi. Oto galericiler, araç almak isteyenler için satın almanın doğru zaman olduğunu belirtti. Öte yandan oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.

"TEMMUZDAN SONRA SIFIR ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YAŞANABİLİR"

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek, "Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir. İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Temmuzdan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN ARABA BULUNMUYORDU ANCAK ŞU ANDA ARAÇ BOLLUĞU VAR"

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, "Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (4)

Gokhan Acar:

Alacak para yok

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1
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Sokrates:

ne oldu ya ikinci el fiyatları sıfır araçtan yüksekti yüksek fiyattan araçlar birilerinin elinde patlayınca şapın üstüne oturdular indiremiyorlarda şimdi aynı borsa gibi düşük fiyattan bugün satmazsan yarın sıkışınca illa satacan geçmiş olsun herşeye tepeden atlamamak lazım

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1
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Akıllı olmalıyız:

İnşallah hepsi ellerinde kalır. Çok kar eden oldu

yanıt11
yanıt0
Sebahattin Kurt:

Bu saatten sonra araç fiyatları yükselmez bu durgunluk dahada devam etsin ki fiyatlar düşsün galericiler çok iyi para kazandı kaç yıldır iyi oldu şimdi beklesinler

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