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Batman haberleri... Batman'da Tarım Kredi marketinde raflar boşaldı

Batman haberleri... Batman'da Tarım Kredi marketinde raflar boşaldı

Edinilen Batman haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü itibariyle fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirim olacağını açıklamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif marketine akın etti. Batman'da yeni açılan markette ürün kalmadı, rafların tamamı boşaltıldı.

Batman'da yeni açılan Tarım Kredi Kooperatif marketi sabahın erken saatlerinde vatandaşlar indirim haberi sonrası markete etti. Vatandaşlar rafların büyük kısmının boşalttı. İndirimden memnun olan vatandaşlardan Abdurrahman Akbulut "Bugün ayın 15'i Cumhurbaşkanımız Tarım Kooperatiflerinde büyük indirim olacağını söyledi. Şu anda bizde Batman şubesine geldik et reyonu tamamen boşalmış durumda ve yeni açılan şube, Batman için yetersiz kalıyor. 500 bin nüfuslu ilimize yetersiz geliyor. Gerçekten Tarım Kooperatifleri marketinde indirimler çok iyi. Soğan, patates ve diğer ürünlerde bayağı bir indirim olduğunu gözlemledim. Batman'da farklı noktalarda şubelerin açılması daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yerinde olumlu halk güzel karşıladı yüzde 30 ila 35'lik indirim yapılması çok güzel bir durumdur. Bu açılan Tarım Kooperatif marketi diğer marketlerden yüzde 30 gibi bir farklıkla hizmet veriyor" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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