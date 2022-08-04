Başköy Barajı ekonomiye yılda yaklaşık 462 milyon 37 bin lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, yapımı süren Başköy Barajı'nın tamamlandığında ekonomiye yıllık 462 milyon 37 bin 500 lira katkı sağlayacağını bildirdi.

DSİ 8. Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek ve beraberindeki heyet ile Söylemez Barajı şantiyesi ve şantiye sahasını inceledi.

Daha sonra Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, AK Parti Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve beraberindeki heyetle Hınıs ilçesinde yapımı devam eden Başköy Barajı ve yeni yerleşim yerini gezen Oğuz ve Özgödek, Başköy Barajı Sulaması'na su aktaracak Alaca tünellerini inceledi.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, bölgedeki barajlarda çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Hınıs Başköy Barajı'nda kısa sürede su tutma işlemini gerçekleştireceklerini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Başköy Barajı, çalışmalar tamamladığında depolanacak 176 hektometreküp su ile Hınıs Ovası'ndaki 205 bin 350 dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Başköy Barajı'nın faaliyete geçmesiyle milli ekonomiye yıllık 462 milyon 37 bin 500 Türk lirası katkı sağlamayı hedeflemekteyiz."