CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Cumhuriyet tarihinin en yüksek vergi kesintisi! Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Başkan Sadıkoğlu, müjdeyi verdi

Başkan Sadıkoğlu, müjdeyi verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent sanayisi için önem arz eden 6. bölge teşvikleri hakkında güzel haber geldiğini söyledi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent sanayisi için önem arz eden 6. bölge teşvikleri hakkında güzel haber geldiğini söyledi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun günlerdir yapmış olduğu girişim olumlu sonuç verdi, 6. bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı. Başkan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6. Bölge teşviklerinden yararlanma süresi 1 yıl daha uzatıldı. Devam etmesi adına yoğun gayret gösterdiğimiz, Malatya'mız, yatırımcımız, üretim ve istihdam adına son derece önem taşıyan yatırımların desteklenmesine yönelik teşvikler 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
img

Şehrin göbeğindeki fabrika alev alev yandı
img

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, ölü ve yaralılar var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.