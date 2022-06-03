Bankaların karı nisan ayında yüzde 707,8 artarak 34,9 milyar TL oldu - Haberler

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Bankaların karı nisan ayında yüzde 707,8 artarak 34,9 milyar TL oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Bankacılık sektörünün Nisan ayı karı bir önceki yıla göre yüzde 707,8 artarak 34,9 milyar TL'ye yükseldi. Sektörün geçen yıl 20,7 milyar lira olan toplam net karı ise bu yılın ilk 4 aylık döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü kârında Nisan ayında hızlı yükseliş yaşandı. Sektörün kârı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dört ayında 20,7 milyar lira olan toplam net karı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı nisan itibarıyla yüzde 2,75 oldu. Bu oran 2021'in aynı döneminde yüzde 3,74 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 olarak kaydedilmişti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Abura Demirel:

tabi dakka bir arayıp duruyolar kredi kartı borcu ödeyin diyorlar ve tefeci bankacılar hep milletten topladığı faizle kazınıyorlar

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taner ipek:

İşte hükümetin kanatları altında yükselen halk ekonomisi, ver dombrayı banka reklamlarında da dinleyelim

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