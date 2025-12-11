Haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

5 Aralık ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 440 milyar 937 milyon 625 bin lira azalarak 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liraya geriledi. TL cinsi mevduat yüzde 2, yabancı para mevduatı ise yüzde 0,5 azalma gösterdi. Tüketici kredileri ise %0,3 artarak 5 trilyon 431 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 440 milyar 937 milyon 625 bin lira azalışla 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5 Aralık ile biten haftada 440 milyar 937 milyon 625 bin lira azalarak 27 trilyon 250 milyar 421 milyon 426 bin liradan, 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liraya düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2 azalarak 14 trilyon 533 milyar 915 milyon 775 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,5 düşüşle 8 trilyon 966 milyar 204 milyon 41 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 249 milyar 421 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 212 milyar 73 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Aralık itibarıyla 2 milyar 42 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 5 trilyon 431 milyar 104 milyon 686 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 662 milyar 114 milyon 79 bin lirası konut, 49 milyar 425 milyon 737 bin lirası taşıt, 2 trilyon 71 milyar 461 milyon 949 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 648 milyar 72 milyon 921 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Aralık ile biten haftada 95 milyar 510 milyon 14 bin lira artarak 21 trilyon 555 milyar 689 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
