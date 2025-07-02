Bankacılık Sektörü Mayıs 2025'te 326 Milyar Lira Net Kâr Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporuna göre, Türkiye bankacılık sektörünün dönem net kârı 326 milyar 475 milyon lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 38 trilyon 71 milyar 122 milyon liraya ulaştı, krediler 18 trilyon 943 milyar 996 milyon lira olarak belirlendi.

Bankacılık sektörünün mayıs sonu itibarıyla dönem net karı 326 milyar 475 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Mayıs 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 5 trilyon 413 milyar 888 milyon lira artarak 38 trilyon 71 milyar 122 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler mayıs ayı itibarıyla 18 trilyon 943 milyar 996 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 106 milyar 840 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,09 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 16,9 artarak 22 trilyon 100 milyar 229 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 10,8 artışla 3 trilyon 210 milyar 79 milyon liraya ulaştı.

Mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 326 milyar 475 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.