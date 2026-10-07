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Bandırma'da palamut 100 liradan 75 liraya geriledi, palamuta ilgi arttı

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Bandırma'da palamut 100 liradan 75 liraya geriledi, palamuta ilgi arttı
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Bandırma'da birkaç gün önce tanesi 100 liradan satılan palamut, seyyar balıkçı tezgahlarında 75 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki palamutların 75 liradan sunulması, vatandaşların ilgisini artırdı.

Bandırma'da 100 liradan satılan palamutun fiyatı 75 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki palamutlar, seyyar balıkçı tezgahlarında vatandaşlara 75 liradan sunuluyor.

Bandırma'da seyyar balıkçıların tezgahlarında palamut fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Birkaç gün önce tanesi 100 liradan satılan palamut, aradan geçen kısa sürede 75 liraya kadar geriledi.

Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki bir palamutun 75 liradan satışa sunulması, vatandaşların da ilgisini artırdı.

25 yıldır balık sektöründe seyyar satış yapan esnaf Samet Kayalı, palamutun şu anda tezgahlarda 75 liradan satıldığını belirtti. Fiyatların gerilemesiyle birlikte palamut, Bandırma'da vatandaşların ilgisinin arttığı balık çeşitleri arasında öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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