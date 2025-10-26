Haberler

Bandırma'da GESBEY Fabrikası'nda Grev Kararı Alındı

Bandırma'da GESBEY Fabrikası'nda Grev Kararı Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki GESBEY Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine işçiler grev kararı aldı. İşçiler, adil ücret ve insanca çalışma şartları talepleriyle eylem yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GESBEY Fabrikası'nda, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine Metal-İş Sendikası tarafından grev kararı uygulamaya konuldu.

Edinilen bilgiye göre, cuma günü itibarıyla iş bırakma eylemine başlayan fabrika çalışanları, sabah saatlerinde tesis önünde bir araya gelerek "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden toplu sözleşme sürecinde işçilerin adil ücret ve insanca çalışma şartları talebinde bulunduğu, ancak işverenle yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, grevin çalışanların yasal hak arayışının bir sonucu olduğu vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.