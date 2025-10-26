Bandırma'da GESBEY Fabrikası'nda Grev Kararı Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren GESBEY Fabrikası'nda, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine Metal-İş Sendikası tarafından grev kararı uygulamaya konuldu.

Edinilen bilgiye göre, cuma günü itibarıyla iş bırakma eylemine başlayan fabrika çalışanları, sabah saatlerinde tesis önünde bir araya gelerek "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden toplu sözleşme sürecinde işçilerin adil ücret ve insanca çalışma şartları talebinde bulunduğu, ancak işverenle yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, grevin çalışanların yasal hak arayışının bir sonucu olduğu vurgulandı. - BALIKESİR