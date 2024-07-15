Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2024 yılında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı, Kuzey Ege'deki tatil merkezlerini dünyaya havayolu ile bağlayarak 2024 yılının ilk yarısında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı, bayram süresince yüzde 90'ın üzerinde uçuş dolulukları ile dikkat çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege'deki tatil merkezlerini dünyaya havayolu ile bağlayan Koca Seyit Havalimanı 2024 yılının ilk yarısında 105 bin 698 yolcuya hizmet verdi. Koca Seyit Havalimanı 3 günlük bayram süresince de yüzde 90'ın üzerindeki uçuş dolulukları ile dikkatleri çekti.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerini dünyaya hava yolu ile bağlayan Balıkesir Koca Seyit Havalimanından İstanbul'da iki havalimanına, Ankara Esenboğa ve Almanya uçuşları gerçekleştiriliyor. Günde 5 karşılık yolcu seferinin yapıldığı havalimanı ayrıca Türkiye'nin pilot ihtiyacını karşılamak için uçuş okulları ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçaklarına da ev sahipliği yapıyor.

Koca Seyit Havalimanı'nda ilk altı aylık periyotta 10 bin 987 iç hat, 75 dış hat toplamda 11 bin 62 uçuş gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında iç hatlarda 97 bin 77 iç hat yolcusu ve 8 bin 621 dış hat yolcusu olmak üzer 105 bin 698 yolcuya uçuş öncesi ve sonrası hizmet verildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ticari uçuşları ile de dikkatleri çekiyor. İlk altı ayda 759 iç hat, 51 dış hat olmak üzere 810 adet ticari uçuş bu havalimanında gerçekleştirildi.

Havalimanı özellikle bayram tatillerinde ve yüksek turizm sezonunda doluluk oranları ile de dikkatleri çekiyor. 3 günlük tatil boyunca havalimanındaki ticari uçuşlardaki yoğunluk yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kuzey Ege Balıkesir Edremit Tatil Turizm Ekonomi Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title