Balıkesir haber: Balıkesir'de Tarım Kredi Kooperatif marketlerine vatandaşlardan yoğun ilgi Balıkesir habere göre Balıkesir'de Tarım Kredi Kooperatif marketlerine vatandaşlardan yoğun ilgi Balıkesir'in Bandırma İlçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30'u aşkın üründe indirim uygulandı. Balıkesir'de Tarım Kredi Kooperatif marketlerine vatandaşlardan yoğun ilgi BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30'u aşkın üründe indirim uygulandı. Vatandaşlar indirimli ürünlerden almak için yoğunluk oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren marketlere akın etti. Vatandaşlar indirimli ürünleri alarak marketten ayrıldı. 1400 noktada marketi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ülke genelinde indirim uygulayarak marketlere yoğunluk oluşmasına neden oldu. Uygulanan indirimleri ürünlerden bazıları ise; makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı. Ekonomi İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı Balıkesir Ekonomi Haberler

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